Траты бюджета на госдолг рекордно выросли в I квартале

С января по март 2024-го на эти цели направили 519 млрд рублей – в полтора раза больше, чем годом ранее. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад Счетной палаты.

В январе–марте 2024-го из федеральной казны выделили 519 млрд рублей на обслуживание госдолга. Это на 156 млрд, или 43%, больше, чем год назад.

Такой прирост – рекордный как минимум с 2013-го, подсчитали «Известия» на основе аналитических записок СП за аналогичный период (до 2013-го данные не публиковались). Сопоставимые показатели (39% и 42%) были только в 2021 и 2022 годах соответственно, что объяснялось резким увеличением самого госдолга.

При этом доля расходов на погашение обязательств в общем объеме бюджетных трат в 2024-м составила 5,6%, подсчитали аудиторы. Она также увеличилась с прошлого года, когда показатель был равен 4,7%.

Согласно докладу СП, рост расходов на обслуживание госдолга обусловлен прежде всего увеличением общего размера внутренних заимствований. Так, на погашение ценных бумаг (госгарантий и ОФЗ) в I квартале было направлено 493 млрд. Оставшиеся 26 млрд направлены на внешние займы, отмечается в докладе СП.

Ранее стало известно, что поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Иркутской области составило 229 млрд рублей, что на 18,4 млрд рублей, или на 8,7% больше планируемого. Об рассказала министр финансов региона Наталия Бояринова.

«Значительная доля в увеличении собственных доходов пришлась на налог на доходы физических лиц, по темпу роста поступлений которого за 2023 год Иркутская область заняла второе место среди субъектов Сибирского федерального округа. Обеспеченность населения налоговыми и неналоговыми доходами консолидированного бюджета составила 118,9 тыс. рублей на человека, что является вторым по величине значением в СФО и 21 – среди субъектов Российской Федерации», – отметила Наталия Бояринова.