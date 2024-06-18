Как подать заявку на стипендию от РУСАЛа и Эн+?

Шелеховчанка Дарья Кочнева планирует подать заявку на участие в престижной стипендиальной программе.

Студентка 2 курса ждала старта программы целый год – много слышала про поддержку студентов, но не подходила по требованиям, поскольку училась на 1 курсе. Сейчас ученица Педагогического института может стать претендентом – она студент-очник Иркутского госуниверситета, учится на 2 курсе и активно занимается творчеством, спортом и волонтерской деятельностью. Также Дарья участвует в различных конкурсах, олимпиадах и является активистом курса.

«Стипендия от РУСАЛа и Эн+ - отличная поддержка для студента. Выплаты позволят чувствовать себя увереннее, получать больше знаний, ведь за дополнительное образование и курсы приходится платить. Очень хочу стать одной их стипендиатов, поэтому тщательно готовлю заявку» - говорит Дарья Кочнева, жительница Шелехова, студентка Педагогического института.

Соискатели смогут подать заявки в течение месяца, до 17 июля на сайте Стипендиальная Программа для Студентов | РУСАЛ и Эн+ Групп (enplusrusal.ru) . В сентябре объявят победителей, которые будут получать от компании стипендию в размере от 10 до 25 тыс. рублей в месяц в вузах и от 5 до 15 тыс. рублей в ссузах в зависимости от курса.

Участвовать в конкурсе могут студенты-очники, обучающиеся на 2-6 курсах в высших и средних профессиональных учебных заведениях по таким направлениям, как энергетика, металлургия, медицина, педагогика. В этом году в программу добавилась одна новая специальность – горное дело. Экспертная комиссия проанализирует заявки претендентов с учетом их академической успеваемости и участия в научно-исследовательской работе (включая публикации в научных журналах и победы в студенческих олимпиадах), а также достижений студентов в творческой и волонтерской деятельности, конкурсах профессионального мастерства.

Заместитель генерального директора компании РУСАЛ по управлению персоналом Наталья Альбрехт отметила: «Стипендиальная программа РУСАЛ и Эн+ призвана поощрить самых талантливых и активных студентов в городах нашей ответственности за их достижения и мотивировать к новым успехам. Сегодня стране как никогда нужны энергетики, металлурги, врачи, педагоги, работники других специальностей. Стипендия призвана поддержать их на выбранном пути, показать, что он действительно верный».

Первый набор стипендиатов состоялся в 2021 году. РУСАЛ и Эн+ постоянно расширяет список вузов и ссузов, участвующих в стипендиальной программе, их число уже достигло 57. Сегодня проект охватывает 20 городов России, среди которых: Иркутск, Братск и Тайшет. Участие в проекте принимают ведущие университеты страны и учреждения среднего профессионального образования.

Для участников программы предусмотрены не только стипендии, но и участие в профессиональных конференциях, годовая подписка на профильную корпоративную электронную библиотеку, стажировки и экскурсии на предприятия компаний РУСАЛ и Эн+.