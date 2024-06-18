Ассоциация «Байкал без пластика» провела очередные экоуроки для детей Приангарья

Ассоциация «Байкал без пластика» продолжает активную работу по развитию культуры экоповедения в Приангарье. Очередные лекции на тему ответственного отношения к окружающей среде и вреде бездумного использования пластика прошли еще в двух детских-оздоровительных лагерях Иркутской области.

Сотрудники входящих в Ассоциацию «Байкал без пластика» компаний, таких как Эн+, Сбер, РТ-НЭО рассказали ребятам из детского образовательного центра «Персей» и лагеря «Звездный», как человечество может повлиять на решение серьезных экологических проблем. Подобные мероприятия помогают с самого детства формировать экологическое мышление и ответственное поведение в повседневной жизни и на отдыхе.

«Наша Ассоциация ставит перед собой очень амбициозную задачу – снизить уровень загрязнения озера Байкал пластиковым мусором. Безусловно, для ее выполнения требуется разносторонний и многоуровневый подход, одной из важных задач я считаю повышение уровня культуры поведения в обществе, и делать это лучше с самых ранних лет. Ведь в детстве человека проще чему-то научить и заложить определенные принципы поведения на всю жизнь. Я надеюсь, что эко-уроки позволят вдохновить подрастающее поколение на принятие активных мер для защиты окружающей среды», – координатор Ассоциации «Байкал без пластика» Михаил Гусляков.

Основатель энергохолдинга Эн+ Олег Дерипаска неоднократно обращал внимание общественности на необходимость решения вопросов охраны озера Байкал. Уже более 20 лет компания ведет комплексные программы по сохранению и защите уникальной экосистемы озера, а в 2022 году по инициативе Эн+ создана Ассоциация «Байкал без пластика». Представители крупного бизнеса, некоммерческих организаций, государственных и образовательных учреждений объединились в ассоциацию с инициативой разработки мер для снижения загрязнения и обеспечения инфраструктурой раздельного сбора отходов.