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Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за фейкового банкротства СПБ Биржи

В действиях увидели манипулирование торгами. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к площадке.

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту манипулирования рынком на торгах акциями СПБ Биржи, сообщил РБК источник, близкий к площадке, и подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования.

Сама биржа также подтвердила факт возбуждения уголовного дела. Речь идет о ситуации с подложным заявлением о банкротстве СПБ Биржи, которое в ноябре 2023 года в моменте привело к обвалу цен на акции площадки на 35%.

«Дело было возбуждено в конце мая 2024 года по ч. 2 ст. 185.3 УК РФ. Это манипулирование рынком. Это такая специальная статья, которая Уголовным кодексом предусмотрена для манипулятивных действий на организованных торгах», – рассказал один из собеседников. РБК направил запросы в Следственный комитет и Банк России.

Ранее СПБ Биржа согласовала стратегию разблокировки активов, предложенную международными юридическими консультантами. Согласно этой стратегии, СПБ Банк – расчетный депозитарий СПБ Биржи, где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов, готовит официальный запрос в OFAC.

Сроки реализации стратегии не связаны с окончанием срока действия лицензии №76А (31 января 2024 года) и будут зависеть от усмотрения OFAC и того, какой финальный механизм разблокировки будет согласован с OFAC.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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