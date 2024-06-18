Прожиточный минимум будет определяться исходя из медианного дохода

В целом по России на душу населения он составит 17 733 руб. Впервые он рассчитан из медианного дохода. Об этом пишет «Интерфакс».

«На прошлый год и текущий год такой показатель определялся законом о федеральном бюджете. Теперь он будет определяться исходя из медианного дохода», – сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Ранее иркутяне назвали идеальный МРОТ. По их мнению, он должен составлять 40 800 руб. Это восьмой результат среди крупнейших городов страны. В ноябре 2022 года иркутяне оценивали МРОТ на уровне 37 100 руб. в месяц, в апреле 2022 года – 37 000 руб., в январе 2022 – 36 800 руб. в месяц, а в ноябре 2020 года − 31 400 руб. в месяц.