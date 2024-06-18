Секреты оптимизации расходов на электроэнергию и продвижения в маркетплейсах раскроют предпринимателям Иркутской области

МТС запускает серию онлайн-вебинаров во второй половине июня для бизнеса Приангарья. Эксперты разберут продвижение на маркетплейсах, развитие промышленных предприятий и способы эффективной оптимизации предпринимательской деятельности.

18 июня пройдет два вебинара, которые будут интересны начинающим предпринимателям. В 15:00 (здесь и далее время иркутское) эксперты обсудят критерии правильного выбора месторасположения для бизнеса. Будет актуально для туристических, логистических, фармацевтических и других организаций. На вебинаре в 17:00 слушатели разберут нюансы в продвижении на маркетплейсах.

Еще два вебинара будут интересны для промышленных предпринимателей: 19 июня в 15:00 эксперты назовут тенденции в развитии промышленности в России в 2024 году, а 27 июня в 15:00 будут озвучены секреты оптимизации расходов на электроэнергию на предприятии.

Для участия в вебинарах достаточно зарегистрироваться на платформе МТС Линк.