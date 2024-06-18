Названы вакансии в Иркутской области с зарплатой от 150 тыс. рублей

Сервис для поиска работы SuperJob собрал вакансии Приангарья с зарплатой от 150 тыс. рублей в месяц.

В Иркутске в июне больше всего готовы платить техническому директору. Компания предлагает зарплату от 150 тыс. рублей.

На втором месте – вакансия инженера-проектировщика с зарплатой от 150 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь высшее техническое образование. Работодатель обещает премии.

На третьем месте – инженер по строительному контролю с зарплатой от 120 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь профильное образование и опыт работы от трех лет.

В рейтинг также вошли вакансии менеджера по продажам с зарплатой до 150 тыс. рублей и ведущего инженера-теплотехника с зарплатой от 100 тыс. рублей.

В июне в топе наиболее высоких зарплатных предложений – вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.