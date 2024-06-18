Отель в Курбатовских банях сети RODINA представили в Китае

В рамках делового визита делегации региона в Поднебесную состоялась презентация отеля Rodina Grand Hotel & SPA Irkutsk. Гостиница категории 5 звезд откроется внутри объекта культурного наследия «Бани Курбатова и Русанова», воссозданного на средства российского энерго-металлургического холдинга Эн+.

Сейчас на площадке завершается чистовая отделка, комплектуется номерной фонд, а также обустраиваются общественные помещения. Запуск отеля состоится в ближайшие месяцы.

Чтобы обеспечить взаимовыгодный для двух стран туристический поток, в Шэньяне состоялось деловое совещание по развитию туризма между провинцией Ляонин и Иркутской областью. В его работе приняли участие руководитель агентства по туризму Приангарья Евгения Найденова, генеральный директор Rodina Grand Hotel & SPA Irkutsk Иван Демин, заместитель директора департамента культуры и туризма провинции Ляонин Лу Сичао, а также туроператоры и другие представители предпринимательской среды.

– Сегодня мы чувствуем растущий интерес не только к Байкалу, но и к Иркутску. Наши соседи заинтересованы в организованном туризме в города региона для изучения его культуры, истории и обычаев. Без сомнений, такое сотрудничество позитивно скажется на развитии экономики в целом и туристической отрасли в частности, – Евгения Найденова, руководитель агентства по туризму Иркутской области.

В ходе дискуссий обсуждались возможности и механизмы, направленные на увеличение количества чартерных рейсов, совершенствование оформления и выдачи туристических виз, велись переговоры непосредственно с туристическими компаниями.

– В ходе визита мы оценили теплый прием китайских друзей и теперь готовы продемонстрировать наше гостеприимство, показать туристам, что в Иркутске существует высочайший уровень сервиса, не уступающий известным брендам мирового гостиничного бизнеса. Приятно отметить, что открытие отеля ждут не только в Иркутске, но и в КНР, – Иван Демин, генеральный директор Rodina Grand Hotel & SPA Irkutsk.

Активное возрождение памятника истории и культуры на Цесовской набережной началось в 2021 году, когда инвестор в лице компании Эн+ приступил к строительным работам. Это стало возможным благодаря промышленнику и меценату Олегу Дерипаске. Основанный им энерго-металлургический холдинг сегодня успешно развивает производство, участвует в развитии сибирских городов, создает необходимую инфраструктуру и условия для комфортного проживания граждан.