Размещение свободных средств через сделку РЕПО стало доступно онлайн в СберБизнес

Сделки РЕПО онлайн – одна из возможностей по размещению средств в несколько кликов.

Сбер предоставил корпоративным клиентам дополнительную удобную возможность размещения свободных денежных средств онлайн в системе интернет-банкинга СберБизнес. Юридические лица, у которых открыт брокерский счет, теперь могут проводить сделки обратного РЕПО буквально в несколько кликов. Весь процесс занимает считаные минуты, максимально прост и удобен для бизнеса. Это расширяет диапазон доступных бизнесу финансовых инструментов и помогает управлять ликвидностью онлайн.

«Сегодня бизнесу важно быстро принимать решения, в том числе в отношении управления ликвидностью. Мы внимательно изучаем потребности клиентов и стремимся предоставить высокотехнологичные комплексные решения для работы на финансовых рынках. Клиенты Сбера уже могут дистанционно открывать и пополнять брокерские счета всего за один рабочий день. Теперь в интернет-банке появилась возможность оперативного размещения денежных средств в РЕПО без посещения офиса и звонков в банк. В дальнейшем мы планируем сделать доступным онлайн-управление среднесрочной и долгосрочной ликвидностью через покупку облигаций и БПИФов», – Александр Зозуля, директор департамента глобальных рынков Сбербанка.

Брокерский счет, позволяющий совершать операции онлайн, может стать одним из базовых банковских сервисов для гибкого управления денежными средствами компании. Находясь в авангарде цифровизации банковской сферы, Сбер последовательно совершенствует инструменты брокерского счета, чтобы сделать работу бизнеса на финансовых рынках более удобной, технологичной и понятной.

Сделка обратного РЕПО позволяет владельцу брокерского счёта разместить временно свободные средства на срок от 1 до 90 дней и получить процентный доход. В первой части сделки компания перечисляет банку деньги и получает от него в качестве обеспечения ценные бумаги. По истечении выбранного компанией срока на брокерский счёт перечисляются денежные средства с процентами, а она возвращает полученные ранее бумаги. При совершении сделок РЕПО компания платит брокерскую и депозитарную комиссии.

Узнать подробности, выбрать условия сделки и оставить заявку можно на сайте Сбербанка.