25% покупателей новостроек выбирают квартиры с ремонтом

Четверть квартир в новостройках покупают с уже готовым ремонтом, сообщает федеральный застройщик «Страна Девелопмент». Это самая популярная дополнительная услуга среди клиентов компании во всех регионах присутствия.

– В Тюмени, Новосибирске и Екатеринбурге доля продаж лотов с финальной отделкой ещё выше. Это связано с тем, что здесь большой процент покупателей составляют жители соседних северных регионов. Они почти в 90% случаев выбирают опцию “ремонт от застройщика”, так как, находясь на расстоянии, не имеют возможности самостоятельно выбирать материалы и контролировать бригаду рабочих, ‒ рассказал вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.

По мнению застройщика, покупка квартиры с готовой отделкой имеет ряд преимуществ. Во-первых, можно сэкономить на ремонте. Выбор лота с отделкой позволяет включить стоимость ремонтных работ в ипотечный кредит. Во-вторых, если о качественной отделке уже позаботился застройщик, то можно сразу начать жить в новой квартире.