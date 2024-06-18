Культурная акция «Северный десант» пройдет в Иркутской области при поддержке ИНК и Фонда Марины Седых

Культурная акция «Северный десант» пройдет в Иркутской области при поддержке Иркутской нефтяной компании (ИНК) и Благотворительного фонда Марины Седых, которые выступают генеральными спонсорами проекта с 2014 года.

«Северный десант» стартует в Иркутске 24 июня и завершится 8 июля в Качуге. В этом году он посвящен Году семьи в России, 50-летию БАМа, 70-летию присвоения статуса города Усть-Куту и 10-летию самой акции. Всего в маршруте, с учетом Иркутска и Качуга, 14 точек: села Ербогачен, Казачинское и Анга, Даниловское и Ярактинское месторождения, поселки Верхнемарково, Ния, Звездный и Коршуновский, Иркутский завод полимеров, Железногорск-Илимский и Усть-Кут.

Звездами «десанта» станут киноактеры Алексей Барабаш, Ольга Хохлова, Алеса Качер и Александр Песков. В этом году зрители увидят спектакль «Раневская. Одинокая насмешница» и смогут посетить творческие встречи актеров «Время снова гудит – БАМ!». Кроме того, в рамках акции состоятся передвижные выставки, мастер-классы для детей и взрослых, ретроспективные показы советских художественных фильмов о БАМе.

Главное событие акции – Фестиваль кино для детей «КиноХоровод. Герои БАМа». Он пройдет с 27 июня по 7 июля в Усть-Куте. Коллектив «десанта» и актеры вместе с детьми примут участие в съемках 12 короткометражных игровых фильмов.

– «Северный десант» – это уникальный проект. Его очень ждут жители Иркутской области, особенно северных территорий. Люди, которые там живут, не избалованы культурными событиями. Для них это настоящий праздник. И хотелось бы, чтобы таких ярких моментов становилось больше! Поэтому я поддерживаю нашу акцию «Северный десант», – отметила генеральный директор «ИНК-Капитал», учредитель Фонда, президент Фестиваля кино для детей «КиноХоровод» Марина Седых.