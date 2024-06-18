Как пройти внесудебное банкротство через МФЦ: шаг за шагом

В Иркутской области за первый квартал процедуру внесудебного банкротства прошли 543 человека. ФНС напоминается, что граждане, задолжавшие от 25 тысяч до 1 миллиона рублей, могут обратиться за признанием банкротства через Многофункциональный центр (МФЦ) без обращения в суд.

Начать процедуру можно при выполнении нескольких условий.

1. Так, в отношении должника должно быть окончено исполнительное производство в связи с возвратом исполнительного листа. Это значит, что приставы прекратили исполнительные дела на том основании, что не смогли обнаружить у должника доходов и имущества, за счет которых можно погасить долги.

2. Кроме того, не должно быть иных неоконченных или непрекращенных исполнительных производств по взысканию денежных средств, возбужденных после возвращения исполнительного документа взыскателю.

3. Исключение касается пенсионеров и граждан, получающих пособие в связи с рождением или воспитанием ребенка. Им доступна процедура банкротства через МФЦ в том случае, если пенсия или пособие являются единственным источником их доходов, исполнительное производство длится более года, и у них нет имущества, которое можно списать в счет долга.

4. Также внесудебная процедура списания долгов доступна физическим лицам, в отношении которых исполнительное производство продолжается более семи лет и до сих пор не окончено.

Сама процедура внесудебного банкротства физического лица длится шесть месяцев. Гражданину нужно обратиться в МФЦ по месту жительства или пребывания и заполнить заявление со сведениями о себе (ФИО, СНИЛС, ИНН и т. д.), приложить список всех кредиторов с указанием размера задолженности перед ними. Заявители, которые получают пенсию или детское пособие, должны приложить к заявлению подтверждающие документы.

После этого МФЦ вносит должника в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ). С этого момента долг гражданина по указанным в заявлении кредитам и займам перестает расти, кредиторы списывают проценты, штрафы и пени. По истечении полугода процедура завершается, запись об этом появляется в ЕФРСБ, и гражданин освобождается от перечисленных в заявлении долгов. Если за время процедуры финансовое состояние заемщика улучшится, то в течение пяти рабочих дней он обязан сообщить об этом в МФЦ. Если должник не нарушал процедуру банкротства, он освобождается от обязательств перед кредиторами, и долги признаются безнадежной задолженностью.