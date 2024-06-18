Названы популярные туристические локации на Байкале по итогам января-апреля 2024

Листвянка, Култук, Слюдянка, Большое Голоустное, Бугульдейка, Байкальск, Онгурен, Хужир и Сахюрта вошли в список самых популярных туристических локаций на Байкале. Такие результаты озвучены Tele2, который с помощью big data проанализировал, как изменился турпоток и потребление интернета в этих местах.



Туристический трафик в выбранных локациях в январе-апреле 2024 года показал рост на 15%.

Самым посещаемым среди абонентов Tele2 местом оказался Култук, с которого начинается путь к южной части побережья Байкала. На втором месте – Листвянка – самая ближайшая к Иркутску локация, где можно увидеть Байкал. Замкнул топ-3 город Байкальск, рядом с которым находится популярный горнолыжный курорт «Гора Соболиная».

В 2024 году основную долю туристического потока в исследованных локациях обеспечили жители Бурятии – 65%. Также в Иркутскую область приезжали гости из Москвы, Красноярска, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Сами иркутяне тоже активно путешествовали по родным местам. Их количество в зонах отдыха на Байкале более чем в три раза превысило число гостей из других регионов.

Напомним, что по итогам 2023 года Иркутская область приняла около 1,8 миллионов туристов, в 2024 планирует принять до 2 миллионов.