Четыре муниципалитета Иркутской области получат поддержку на проведение туристических мероприятий

По итогам конкурса четыре муниципалитета получат в общей сложности более 15 млн рублей на организацию и проведение своих мероприятий. Это город Свирск, Ангарский городской округ, город Черемхово и Иркутский район. На каждом из мероприятий ожидается не менее 10 тыс. посетителей.

Так, в Свирске на средства субсидии с 6 по 7 сентября пройдет фестиваль «Свирск – жемчужина Ангары». В дни проведения мероприятия улицы, площади и парки Свирска превратятся в единую платформу мероприятий, объединяющую участников разных направлений культурной и спортивной жизни городов нашей страны, а также Китая и Монголии.

В Ангарском городском округе 14 и 15 сентября состоится фестиваль национальных культур «РекАФест». Название фестиваля расшифровывается как «Родина. Единство. Культура. Ангарск». Посетители фестиваля смогут насладиться традиционными песнями и танцами разных народов, погрузиться в атмосферу национальных празднеств и обрядов. Кульминацией фестиваля станет лазерное шоу.

С июня по октябрь в Черемхово пройдут мероприятия в рамках VI Черемховского фестиваля. Центральное мероприятие пройдет 17 августа. Программу фестиваля можно разделить на следующие направления: конкурсы, игровые программы, мастер-классы, кулинарный фестиваль и концертные программы.

14 сентября в музее «Тальцы» в Иркутском районе пройдет международный белорусский фестиваль «Багач». На территории музея одновременно будет работать несколько площадок и интерактивных зон – от ярмарочных рядов до фудкорта с кулинарными мастер-классами.

О каждом мероприятии агентство по туризму Иркутской области позднее опубликует подробную информацию. Официальные документы по отбору опубликованы на сайте.