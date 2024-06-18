За 10 лет в России на треть увеличилось потребление продукта из меню стран-лидеров по продолжительности жизни

В рационе первых десяти стран мира по продолжительности жизни – более 84,2 лет – обильно присутствует свинина, и между этими фактами существует корреляция. Такое мнение высказал главный отраслевой аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов. Эксперт рассказал, что в России с 2014 года потребление этого вида мяса увеличилось на 29%, производство – на 56%, а также поделился прогнозами на 2024 год.

С 2014 года потребление свинины в России стабильно растёт ежегодно, увеличившись к началу 2024 года на 29,4%. По итогам 2023 года показатель впервые перевалил за 30 кг и может приблизиться к 32 кг в 2024 году, прогнозирует Андрей Дальнов.

«Свинина характеризуется оптимальными показателями по содержанию аминокислот, жирных кислот, витаминов и микроэлементов в расчёте на калорию. На примере первого десятка стран мира по продолжительности жизни мы видим явную корреляцию с наличием свинины в рационе. В России её потребление растёт благодаря увеличению реальных доходов населения и расширению предложения. Полагаю, что в 2024 году в мясной корзине россиянина свинина вплотную приблизится к лидеру – бройлеру», – считает Андрей Дальнов.

С 2014 по 2023 год производство свинины в России выросло на 56,2% до 4628,4 тыс. тонн. Отечественные свиноводы полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка. По оценке Андрея Дальнова, в 2024 году производство вырастет практически до 5000 тыс. тонн.

Излишки продукции вывозятся на экспорт. За 2014-2023 гг. он увеличился в 13,3 раза до 223 тыс. тонн, а в 2024 году может достичь 318 тыс. тонн, в том числе благодаря открытию рынка Китая (примерно 60 тыс. тонн), добавляет аналитик.