«Леруа Мерлен» переименуют в «Лемана ПРО»

Первые магазины будут обновлены до конца года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заявление заместителя генерального директора компании.

«Для того чтобы адаптировать нашу миссию и название под новые вызовы и цели, мы приняли решение провести ребрендинг. Мы меняемся, чтобы быть лучше и привлекательнее для всех наших клиентов – розничных и профессиональных. Неизменными при этом остаются наши ценности, корпоративная культура и ДНК компании, взаимоотношения с клиентами и партнерами», – сказала заместитель генерального директора компании «Лемана ПРО» («Леруа Мерлен») Марина Фытова.

Ранее на официальном сайте международной группы компаний ADEO появилась информация о том, что собственник «Леруа Мерлен» намерен продать российский бизнес. По данным организации, процесс передачи был начат еще несколько месяцев назад в соответствии с международными нормами. Сделка состоится, когда будет одобрена соответствующими органами в России.