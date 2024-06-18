Продажи студий в бизнес-классе выросли почти на 40% за месяц

В мае 2024 г. на рынке первичной недвижимости бизнес-класса в Москве было продано 305 студий, что на 39,9% больше, чем в апреле этого же года, отмечают в агентстве недвижимости Whitewill.

В мае в Москве существенно выросли продажи студий в строящихся проектах бизнес-класса. Так, в апреле было продано 218 студий, в то время как в мае – 305, что почти на 40% больше. При этом годом ранее было продано лишь 184 студии в новостройках бизнес-класса, что на 65,8% меньше, чем за аналогичный период этого года.

Эксперты объясняют ажиотажный спрос на студии реакцией покупателей на новость о запрете строительства жилой недвижимости площадью менее 28 кв. м. В настоящее время средняя площадь студий в проектах бизнес-класса в Москве составляет 25 кв. м.

«Помимо новости о решении властей Москвы не согласовывать проекты с квартирами площадью менее 28 кв. м, которая вызвала ажиотажный спрос со стороны покупателей, мы видим также и другие причины, почему продажи студий в бизнес-классе растут. Сегодня на первичном рынке недвижимости бизнес-класса представлен большой выбор интересных проектов, и разнообразие предложения, безусловно, привлекает клиентов. Подчеркну, что студии с их доступными ценами являются хорошим вариантом для инвестиций. Целевой аудиторией таких лотов выступают инвесторы, которые приобретают их для перепродажи или сдачи в аренду, а также студенты, покупающие студии как первое отдельное жилье, и родители, приобретающие их для своих детей. Кроме того, мы в целом отмечаем высокую активность со стороны покупателей», – прокомментировала Екатерина Левина, топ-брокер Whitewill.