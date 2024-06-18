Свой Банк — лауреат премии Digital Leaders Award

Свой Банк признан победителем премии Digital Leaders Award 2024 в категории «Кредитование». Продукт Банка Кредитка 0% занял первое место в номинации «Продукт года».

Digital Leaders Award — это национальная премия в сфере цифровизации продуктов, сервисов и проектов, внесших вклад в развитие цифровых решений и онлайн-сервисов. Мероприятие проводится ежегодно с 2020 года и призвано отметить лучшие российские проекты в сфере цифровизации, крупнейшие достижения отечественных компаний в области цифрового развития процессов, товаров и услуг. Церемония награждения победителей состоялась 17 июня 2024 года.

Кредитка 0% от Своего Банка представляет собой инновационный банковский продукт, который позволяет клиентам пользоваться кредитными средствами с нулевым процентом. Пользователь оплачивает только те дни, в которые пользовался деньгами банка, из этого и складывается плата за обслуживание. Она составляет от 9 до 199 рублей в день и определяется для каждого клиента в индивидуальном порядке.

Кредитку 0% можно оформить онлайн, что повышает удобство для клиентов и позволяет избежать посещения банковского отделения. Банк принимает решение в течение пары минут и доставляет карту бесплатно. Продукт полностью интегрирован с мобильным приложением Своего Банка, благодаря чему клиенты могут легко и удобно управлять своими финансами, отслеживать транзакции и контролировать кредитный лимит (до 300 тысяч рублей). Карту можно бесплатно пополнить онлайн-переводом по номеру карты или телефона — через Систему быстрых платежей. За переводы комиссия не начисляется. Кроме того, пользователи Кредитки 0% могут получать привилегии по программе «Привет, МИР!». Ранее Кредитка 0% неоднократно занимала высокие места в финансовых рейтингах лучших кредитных карт.

Напомним, что стратегия развития Своего Банка — создание универсального digital-банка с присутствием по всей России. Только за 2023 год Банк расширил свою географию с нескольких городов до более чем 50 регионов страны. Флагманские продукты Своего Банка — кредитные карты, вклады, дебетовые карты, кредиты наличными, залоговое кредитование, корпоративное кредитование.