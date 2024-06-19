Лето в Иркутске: куда сходить, что посмотреть, где пообедать? 

19 июня во всем мире празднуют День неспешной прогулки. Лето в Иркутске – то время, когда город превращается в удивительное место для таких небольших путешествий и познавательных открытий. Куда пойти, что посмотреть, где вкусно поесть туристам и горожанам? Портал SIA.RU обратился за рекомендациями к профессиональному гиду Надежде Гриневой.

Куда пойти: 5 необычных маршрутов

Часто туристы и сами иркутяне ходят по городу традиционными маршрутами. Есть ли альтернатива? Куда отправиться пешком, чтобы за день узнать Иркутск с необычной стороны? Надежда Гринева предлагает 5 идей.

1. Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру. Это самый популярный формат, позволяющий увидеть главные достопримечательности старого Иркутска: купеческие особняки, деревянные дома с резными наличниками, старинные соборы…

2. Прогулка по Ангаре. Водная экскурсия дает возможность полюбоваться Иркутском с реки, увидеть Ангарский мост, набережные, живописные берега.

3. Экскурсия «Иркутские истории». Знакомит с историей региона через жизни разных интересных людей, оказавшихся волею судеб в нашем городе.

4. «НеКабацкий Иркутск». Рассказывает о ресторанном, гостиничном бизнесе в дореволюционном Иркутске.

5. Тематические экскурсии – по архитектуре, истории, культуре, кухне Иркутска – хороши для более глубокого погружения в интересующую вас тему.

«Даже для коренных иркутян многие из наших экскурсий станут откровением, – говорит Надежда. – Опытные местные гиды не только покажут основные достопримечательности, но и расскажут много интересного об Иркутске, его прошлом и современной жизни».

Что посмотреть: 4 идеи для культурного досуга

Помимо природных красот, город славится своим богатым музейным и театральным наследием. Надежда Гринева назвала несколько культурных мест, которые стоит посетить во время прогулки по Иркутску, чтобы «глубже познать многогранную душу нашего замечательного сибирского города».

1. Музей декабристов. Дом Волконских и дом Трубецких – замечательные музеи с богатой экспозицией, где можно узнать о судьбах сильных духом людей и вдохновиться их историями.

2. Галерея Виктора Бронштейна и постоянная экспозиция Даши Намдакова. Также с 12 июня здесь можно увидеть новую коллекцию скульптора «Ясновидение», готовящуюся для Венецианского биеннале. Кроме того, в галерее регулярно проводятся временные тематические выставки, лекции и семинары.

3. Буддийский дацан. Хранит многовековые традиции Бурятии и позволяет познакомиться с самобытной культурой народа. Находится на улице Баррикад, 56б.

4. Молодежный камерный театр «Подвал» (ул. Байкальская, 252а). Хорошее место для тех, кто хочет открыть для себя неизведанные грани современного театра.

Где поесть: 3 места для вкусного обеда

Иркутск славится не только своей богатой историей и живописными ландшафтами, но и разнообразием ресторанов и кафе, предлагающих гастрономические изыски на любой вкус. Среди множества заведений общественного питания в Иркутске Надежда Гринева особенно выделяет три.

1. «Ресторация купца Немчинова» – один из самых популярных ресторанов Иркутска. Это заведение, расположенное в историческом здании, предлагает гостям погрузиться в атмосферу купеческого быта. В меню ресторана – блюда сибирской и русской кухни, приготовленные по аутентичным рецептам. Ценители старины будут в восторге от его интерьеров.

2. Ресторан «Улус» – идеальный вариант для любителей бурятской национальной кухни. Здесь можно попробовать знаменитые бурятские буузы, вкусные десерты, а также другие аппетитные блюда, приготовленные по традиционным рецептам.

3. Кафе «Тайга» – гастрономический уголок Иркутска, где каждый посетитель может погрузиться в аутентичную атмосферу сибирской тайги и насладиться уникальными блюдами из дикого мяса. Идеальное место для ценителей сибирской кухни и приверженцев экологически чистых продуктов.

«Лето в Иркутске и в окрестностях Байкала – прекрасное время для отдыха, открытий, новых впечатлений и погружения в самобытную сибирскую атмосферу», – говорит Надежда Гринева.