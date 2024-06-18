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Официальные курсы доллара и евро упали на 2 рубля. Что происходит с валютой?

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на следующий день. Согласно данным регулятора, доллар и евро потеряли каждый немногим более 2 руб.

Официальный курс доллара на 19 июня: 87,0354 руб. — снижение на 2,26% ко вчерашнему значению 89,0499 руб.

Официальный курс евро на 19 июня: 93,2994 руб. — снижение на 2,19% ко вчерашнему значению 95,3906 руб.

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Официальный курс юаня на 19 июня: 11,7964 руб. — снижение на 2,72% ко вчерашнему значению 12,1267 руб.

Эксперты БКС Мир инвестиций назвали причины резкого укрепления рубля.

– Фактор налогового периода вряд ли является единственной причиной столь резкого укрепления рубля. Хотя, конечно, основная выручка экспортеров в иностранной валюте номинирована в юанях. Китайская валюта теперь единственная из ключевых торгуется на биржевом рынке. Инфраструктурные риски, связанные с недавним объявлением санкций против Мосбиржи и НКЦ, могут провоцировать многих держателей юаней избавляться от них, что оказывает дополнительное давление на его курс к рублю, –подчёркивают эксперты БКС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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