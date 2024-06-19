Музей БЦБК открылся 15 июня в Байкальске

Главным «героем» экспозиции стал лигнин – производственный отход. Об этом рассказали в пресс-службе благотворительного фонда Владимира Потанина.

Лигнин был нерешенной задачей с 1966 года, и это вызвало множество противоречий, вопросы с утилизацией отходов не до конца решены и сейчас. Авторы проекта поставили перед собой задачу развеять множество слухов о лигнине.

Выставка «Задача 1966: лишний элемент» расположена в пяти тематических залах, где представлены этапы производства целлюлозы в варочном и сушильном цехах, хронологии событий, связанных с образованием накопителей шлам-лигнина и другое.