Стартовал Второй общероссийский межбанковский финтех-акселератор АРБ и Банка Уралсиб

Ассоциация российских банков (АРБ) в партнерстве с Банком Уралсиб запустила Второй общероссийский межбанковский финтех-акселератор. Он направлен на поиск, пилотирование и внедрение в банковскую бизнес-практику инновационных технологических решений, которые повысят эффективность бизнес-операций, улучшат качество обслуживания клиентов и создадут новые источники выручки.

Акселератор предоставляет единую платформу, которая объединяет финтех-стартапы, банки и компании-партнеры. В рамках одного акселератора банки имеют возможность увидеть большой спектр инновационных решений и оперативно выбрать то, что максимально соответствует их потребностям. Стартапы, в свою очередь, смогут представить собственные проекты широкому кругу потенциальных заказчиков, протестировать свои решения в реальных условиях, а также получить профессиональную экспертизу и ресурсы для развития и масштабирования своего бизнеса.

Участники могут подать заявки на акселератор по самым разным направлениям: банковская розница, решения для малого и среднего бизнеса, автоматизация и оптимизация бизнес-процессов, премиум банкинг, улучшение клиентского опыта, корпоративный банкинг и core-банкинг, цифровой маркетинг, HR-технологии, ИИ-решения, цифровые платежи и переводы, а также персонализированные финансовые продукты и услуги.

Прием заявок от участников продлится до 9 августа 2024 года. Отправить заявку и получить дополнительную информацию можно на сайте акселератора. 16 августа будет сформирован лонг-лист 100 проектов, соответствующих критериям отбора. После этого 30 лучших из них – будут отобраны для акселерации, которая начнется 26 августа. Финал акселератора с определением победителей пройдет 10 октября.

Первый общероссийский межбанковский финтех-акселератор АРБ и Банка Уралсиб прошел в 2023 году. Акселератор привлек огромное внимание стартап-сообщества, собрав порядка 300 заявок от перспективных проектов в области финансовых технологий. Участники получили возможность представить свои инновационные продукты и идеи более чем 20 российским финансовым организациям.

Банка Уралсиб работает с инновациями с 2019 года, в том числе – используя различные акселерационные программы и хакатоны. За прошедшее время было оценено более двух тысяч проектов, свыше 50 из которых были успешно запущены в виде пилотов и внедрены. Так, например, летом 2023 года был проведен Хакатон «Uralsib Hack: генеративный интеллект в банках», в котором приняло участие свыше 250 команд. Банк регулярно входит в Топ-10 рейтинга самых инновационных банков России, который ежегодно готовит Фонд «Сколково».