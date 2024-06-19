Китай в полтора раза нарастил межбанковское кредитование в России

Только за май показатель увеличился на треть. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчетность трех крупных игроков финансового рынка.

В период с 1 января по 1 июня 2024 года портфель межбанковских кредитов (МБК), выданных «дочками» китайских финансовых организаций, вырос в среднем на 58%, следует из данных их отчетности по РСБУ по форме 101. При этом за май объем МБК трех крупнейших банков с китайскими корнями увеличился в среднем на 32,3%.

Бэнк оф Чайна («дочка» Bank of China) в мае сократил портфель межбанковских кредитов на 27%, но с начала года он подскочил на 66% и достиг 223 млрд рублей.

Объем межбанковских кредитов на балансе Чайна Констракшн Банка («дочка» China Construction Bank) в мае вырос на 7% и достиг 64 млрд рублей. При этом с начала 2024 года показатель увеличился более чем вдвое – на 112%.

Банк АйСиБиСи («дочка» Industrial and Commercial Bank of China Limited) за май увеличил объем МБК более чем вдвое (на 117%), он достиг 88 млрд рублей. При этом с начала 2024 года показатель в целом уменьшился на 3%. АйСиБиСи Банк – крупнейшая в РФ по объему активов финорганизация китайского происхождения.

Ранее стало известно, что 2,27 млн новых кредитных карт выдано в марте 2024 года. Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в марте 2024 года было выдано в Москве (159,4 тыс. ед.), Московской области (121,7 тыс. ед.), Краснодарском крае (87,4 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (80,2 тыс. ед.) и Ростовской области (78,0 тыс. ед.).

Единственным регионом из топ-30, в котором число выданным новых кредитных карт за месяц сократилось, оказалась Кемеровская область (-0,6%).