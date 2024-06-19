Мобильные операторы будут сообщать об изъятии номера

Изменения внесут в закон «О связи». Об этом пишут «Известия».

Мобильных операторов могут обязать уведомлять абонентов о расторжении заключенных с ними договоров и изъятии телефонных номеров. Такой законопроект с поправками в закон «О связи» 19 июня внесут в Госдуму глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов и вице-спикер Борис Чернышов.

В настоящее время операторы при наличии обстоятельств, предусмотренных законом «О связи», вправе расторгнуть договор на оказание услуг в одностороннем порядке.

Ранее ВТБ выявил новую схему мошенничества с ипотечными кредитами. Злоумышленники уверяют, что у клиента возникла просрочка и предлагают ему урегулировать проблему. Для этого просят сообщить данные СНИЛС и коды из СМС. С этой информацией они могут получить доступ в личный кабинет Госуслуг и далее в онлайн-банк для хищения денег или оформления кредитов.