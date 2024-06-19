Иркутская электросетевая компания отремонтировала объекты инфраструктуры на 30%

Наибольшая интенсивность работ на подстанциях уровня напряжения 220-500 кВ в Иркутском и Шелеховском районах.

Ведутся работы и на устройстве продольной компенсации (УПК) 500 кВ «Тыреть». Это сложное энергетическое оборудование, которое увеличивает пропускную способность высоковольтных линий электропередачи 500 кВ транзита «Братск – Иркутск», питающих энергией социально-производственную инфраструктуру Иркутско-Черемховского районов Иркутской области более чем на 30 %. Это уникальное сооружение не имеет аналогов в России.

Задача энергетиков провести плановые ремонты и техническое обслуживание оборудования на этих крупнейших объектах энергосистемы.

«Наша задача за несколько месяцев полностью восстановить ресурс оборудования, заменить детали с высоким износом, отрегулировать автоматику и повысить управляемость энергосистемой», – рассказал Александр Потапов, заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам ИЭСК. Ремонтная программа охватывает десятки центров питания во всех районах Иркутской области. Такая программа позволяет продлить срок службы оборудования. Энергетики выполняют текущие, средние и капитальные ремонт силовых и измерительных трансформаторов, выключателей и разъединителей, линий электропередачи всех классов напряжения. В целом по программе ремонта уже отремонтировано около 1,5 тыс. линий электропередачи, выполнен ремонт на более чем шестистах трансформаторных подстанциях, проведены испытания десятков кабельных линий. Комплекс работ, проведенных энергетиками, позволит поддержать надежность электроснабжения для более 300 тысяч семей в регионе».

Параллельно с ремонтной кампанией энергетики проводят комплекс работ по равномерному распределению нагрузки по центрам питания региона.

«Прошедшая зима 2023-2024 г.г. установила новые рекорды: так максимум потребления мощности в области составил 10,2 ГВт – это выше потребления в 2022-2023 г.г. Нагрузка на энергосистему носит сезонный характер: летом – 6,5 ГВт, зимой 10,2 ГВт, очевидно, основной расход электроэнергии идет на электроотопление. Разница потребления сопоставима с мощностью Усть-Илимской ГЭС. С учетом масштаба индивидуального жилищного строительства в Иркутском и Шелеховском районах, прогнозирую дальнейшее увеличение потребления мощности – подчеркнул генеральный директор ИЭСК Дмитрий Конопелько в интервью по итогам зимнего сезона.

Работы по равномерному распределению нагрузки на центры питания позволят сбалансировать энергосистему, сохранить ее устойчивость, что крайне важно именно в период зимних холодов.

Финансирование ремонтной кампании компания ведет за счет собственных средств. На подготовку энергетической инфраструктуры региона к наступлению холодов Иркутская электросетевая компания в рамках ремонтной кампании затратит почти миллиард рублей.

Поддержание эксплуатационной надежности оборудования – фактор, который позволяет энергетикам сохранять стабильность работы всей энергосистемы региона.