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Валюта, акции, облигации падают. Чего испугались рынки?

Индекс МосБиржи устремился вниз и опустился ниже среднегодовых значений, что традиционно расценивается как признак разворота восходящей тенденции, отмечают эксперты БКС Мир инвестиций в своём обзоре. Они называют несколько причин, одна из них – опасения по поводу повышения ключевой ставки.

Вышли данные по инфляционным ожиданиям населения — на них ориентируется ЦБ при принятии решений по ключевой ставке. В июне они выросли с 11,7% до 11,9%. Наблюдаемая инфляция подскочила с 14% до 14,4%, – отмечают эксперты БКС.

Это означает, что в июле ключевая ставка может быть повышена.

Кроме того, на валютном рынке наблюдается обвальное падение ключевых валют по отношению к рублю. Это также способствует переоценке российских акций. Дополнительное давление на рынок оказывают санкции.

– Возможны продажи со стороны дружественных нерезидентов на фоне введения блокирующих санкций против Мосбиржи.  Кроме того, на подходе очередной пакет санкций ЕС, – резюмируют аналитики БКС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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