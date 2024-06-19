В Иркутской «Школе фермера» начался период выездных практических занятий

Период выездных практических занятий федеральной образовательной программы «Школа фермера» от Россельхозбанка стартовал на базе профильных агрохозяйств Иркутской области. Первой практической площадкой для слушателей курса «Организация фермерского хозяйства», стало предприятие ООО «СХ Наследие» в Аларском районе. Будущие фермеры познакомились с опытом успешных растениеводов, из первых уст узнали историю предприятия, совершили экскурсию по производственной базе и посевным площадям.

Директор ООО «СХ Наследие» Алексей Сидоров рассказал студентам, как за 23 года небольшое хозяйство выросло до передового сельхозпроизводства.

«Мы пришли в Аларский район в 2000 году, взяли обанкротившееся хозяйство в селе Мольта, погасили долги и начали осваивать брошенные пашни. Первые посевы сделали в 2001 году на площади 1100 гектаров. Сегодня сеем уже на площади 7500 гектаров», - с гордостью рассказал руководитель хозяйства Алексей Сидоров.

Сначала аграрии занимались только продовольственной пшеницей, поскольку в собственности была своя мельница и пекарня. Потом к пшенице добавились ячмень, горох, лен и рапс. Выращиванием рапса начали заниматься первыми в районе и уже получили немало наград за рекордные урожаи. Земля у хозяйства в основном паевая. С пайщиками рассчитываются кормами и зерном: за каждый пай полагается тонна зерна. Остальной урожай идёт на продажу.

Фермер отметил, что благодаря поддержке Россельхозбанка он смог приобрести сушильный и сортировальный комплексы, зерноуборочные комбайны, посевные комплексы, мощные современные трактора и «КамАЗы» с прицепами. Удалось расширить штат сотрудников. Теперь на предприятии трудится более 50 человек, в их числе и члены семьи Алексея Сидорова. Его старший сын работает водителем, дочь – бухгалтером, а зять – агрономом, 14-летний внук уже сейчас во всем помогает своему деду.

«У нас настоящая трудовая династия. Надеюсь, что ее продолжит и внук, когда получит образование», - с улыбкой подчеркнул директор.

Будущим коллегам Алексей Сидоров пожелал усердия в учебе и отметил, что процесс обучения должен быть постоянным.

«Учиться, учиться и еще раз учиться. В сельском хозяйстве всегда было сложно работать, но сейчас больше возможностей для развития и ими надо пользоваться. «Школа фермера» - хороший тому пример. Главное - иметь желание и всегда идти вперед. Только так можно достичь высоких результатов», - дал напутствие студентам Алексей Сидоров.

Слушатели «Школы фермера» отметили, что во время знакомства с работой предприятия смогли получить много важной и полезной информации, а также вдохновиться историй успешного предпринимательства.

«Мы только планируем организовать свой агробизнес и для нас очень важно, что в «Школе Фермера» можно получить базовые знания и лично познакомиться с успешными фермерами нашего региона. Мы увлекаемся выращиванием малины и надеемся, что хобби превратится в семейное дело, как у Алексея Ильича. Нам очень понравился его внук, видно, как он «горит» семейным делом. Для нас это хороший пример для подражания», поделились эмоциями учащиеся четвертого потока, родители четверых детей Андрей и Марина Костыревы.

«Слушатели «Школы фермера» не только проходят теоретическую подготовку, изучают правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, практику маркетинга, знакомятся с новейшими агротехнологиями, но и проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли. Очень рады, что в этом году практическое занятие удалось провести на базе нашего давнего партнера - ООО «СХ Наследие». Алексей Ильич как никто чувствует в своем бизнесе нехватку кадров в сельской местности. Надеемся общими усилиями мы сможем изменить образ труженика на селе и привлечь в отрасль молодых специалистов», - отметила директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.

Напомним, «Школа фермера» – это первая в России образовательная площадка, объединившая возможности Россельхозбанка, Министерства сельского хозяйства, регионов, вузов, крупного бизнеса и фермеров в подготовке профессиональных кадров для сельского хозяйства. Цель проекта – научить создавать и вести рентабельный бизнес в сельском хозяйстве. В Иркутской области реализуется уже четвертый поток «Школы фермера», на котором обучается 35 студентов. За предыдущие три потока проект подготовил 95 аграриев по направлениям «Растениеводство», «Животноводство» и «Организация фермерского хозяйства».