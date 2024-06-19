ИНК стала призером ежегодной премии «Лучшие ESG проекты в России»

В число лауреатов вошли компании, которые успешно интегрировали принципы устойчивого развития в свои бизнес-модели через экологические, социальные и корпоративные проекты. ИНК была отмечена в категории «Хорошее здоровье и благополучие» с проектом «Школа безопасности ИНК-2023».

Летом 2023 года для детей, отдыхающих в летних оздоровительных лагерях, посещающих площадки при школах, а также для воспитанников детских садов были проведены уроки безопасности. В игровой форме участникам рассказали, как следует действовать в опасных ситуациях дома, на улице, в лесу. Педагогами выступили специалисты учебного центра АНО «Альтернатива». В июле 2024 г. проект будет продолжен по теме «Безопасное поведение на воде».

В ИНК утверждена Стратегия развития культуры безопасности, документ рассчитан на три года. В нем предусмотрены мероприятия, направленные на обучение персонала, развитие коммуникаций между сотрудниками и руководством, управление рисками.

Отдельное внимание уделено партнерам компании. Для них действует система стандартов и требований в области производственной безопасности. Также специалисты ИНК регулярно делятся с ними знаниями на совещаниях «Безопасный четверг» и ежеквартальных форумах по безопасности.

Для всех работников подрядных организаций обязательно проводится очный адаптационный курс. Эксперты рассказывают о золотых правилах безопасности ИНК, принципах проведения динамической оценки рисков, правилах безопасности дорожного движения и пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать на промысле.