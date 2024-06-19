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Фестиваль «Алые паруса» пройдет в Иркутске

23 июня у ледокола «Ангара» пройдет фестиваль «Алые паруса». Об этом рассказали в мэрии.

С 11:00 запланировано проведение мастер-классов для желающих попробовать свои силы в парусном спорте и виндсерфинге, а также показательные выступления детей в этих видах спорта.

С 13:00 до 21:00 предусмотрена регата крейсерских яхт, в которой смогут поучаствовать жители Иркутска.

Также с 12:00 до 21:00 в Чертугеевском заливе состоятся соревнования на спортивных яхтах между командами трудовых коллективов города.

Главное событие фестиваля – «Вальс яхт» – начнется в 21:30. Посмотреть его можно с площадок у ледокола «Ангара» и плотины ГЭС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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