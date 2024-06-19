Иркутск под паутиной: мэрия обвиняет УК в бездействии в борьбе с горностаевой молью

Мэрия Иркутска высказала претензии к управляющим компаниям за то, что те не принимают должных мер в борьбе с распространением горностаевой моли, которая окутывает все больше деревьев паутиной.

Городские власти заявляют о соблюдении всех необходимых процедур с их стороны, в то время как управляющие компании не выполняют свои обязательства по обработке зеленых зон возле многоквартирных домов, что приводит к заражению соседних территорий.

На территориях общественных пространств города подрядчики выполняют обработку деревьев по муниципальному контракту.

– Хочу отметить, что, со своей стороны, мы делаем все необходимое, чтобы защитить город от вредителей. Однако есть участки, на которых соответствующие мероприятия должны проводить их собственники и землепользователи. На территориях, которые прилегают к многоквартирным домам, подобные работы обязаны осуществлять управляющие компании. Но далеко не все из них ответственно относятся к своим обязательствам. В результате под заражение попадают соседние зоны, – заявила начальник отдела благоустройства и озеленения МКУ «Городская среда» Ольга Григорьева.

Для того чтобы остановить распространение насекомых, специалисты под контролем специалистов МКУ «Городская среда» проводят обрезку пораженных деревьев, а также опрыскивают подведомственные зоны в два этапа для повышения эффективности мероприятий. Первый начали 17 мая и уже завершили, второй реализуют в настоящее время.

Напомним, всего в этом году в столице Прибайкалья планируют обработать более 47 тысяч зеленых насаждений и свыше 30 тысяч квадратных метров живой изгороди.