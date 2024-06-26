6 советов для идеального летнего пикника

Летний пикник — отличный способ отдохнуть на природе, насладиться свежим воздухом и вкусной едой. Чтобы мероприятие прошло гладко и оставило только приятные воспоминания, важно правильно подготовиться. В этой статье мы расскажем, как это сделать, чтобы ничего не забыть и остались силы на сам пикник.

1. Выбирайте лёгкие закуски

Выбирайте лёгкие закуски – свежие овощи, фрукты, сыр, мясные нарезки и хлеб. Эти продукты легко усваиваются и не вызывают тяжести в желудке. Все нарезки лучше подготовить заранее и сложить в контейнеры, чтобы на природе не заниматься мытьем и нарезкой. Если хочется экзотики, обратите внимание на интересные сочетания фруктов и мяса, например, к копченому хорошо подходит дыня, а также сыры и джемы.

2. Остановитесь на тех блюдах, которые можно есть руками

Остановитесь на тех блюдах, которые можно есть руками: бутерброды, канапе, рулетики из лаваша, овощные палочки и фруктовые нарезки. Так вы сможете наслаждаться едой, не отвлекаясь от общения и развлечений.

3. Учитывайте предпочтения гостей

Учитывайте предпочтения гостей: если среди ваших друзей есть вегетарианцы или веганы, добавьте в меню соответствующие блюда. Также можно приготовить несколько вариантов основных блюд, чтобы каждый мог выбрать то, что ему нравится. Помните, что шашлык бывает не только классический из свинины и курицы. Отлично подойдут и морепродукты, а также рыба, овощи, и даже сыр. Подобрать главное блюдо удобно в торговых центрах METRO, которые покупатели выбирают как место номер один для закупок в праздники (исследование MASMI), в том числе, там легко можно выбрать сразу большую упаковку на всю компанию.

4. Не забудьте про напитки

Не забудьте про напитки: на пикнике обязательно должны быть вода, соки, чай или кофе. Также можно приготовить освежающие коктейли или лимонад. Приготовьте побольше стаканчиков, они всегда пригодятся. А также можно обратить внимание на соки и воду в индивидуальной упаковке, в маленьких бутылочках. На сайте metro-cc.ru всегда можно найти широкий выбор соков и лимонадов и сразу положить в корзину несколько упаковок.

5. Обратите внимание на тех, кто не пьёт

Обратите внимание на тех, кто не пьёт – в последнее время большую популярность набирает безалкогольное вино, которое по своим вкусовым качествам не уступает традиционному. Например, в METRO ассортимент безалкогольных вин уже насчитывает более 10 позиций, в том числе, и без сахара, для самых ЗОЖ.

6. Возьмите с собой кухонную утварь

Возьмите с собой кухонную утварь: тарелки, вилки, ножи, разделочные доски и салфетки. Так вы сможете быстро и удобно накрыть стол и не будете тратить время на поиски нужных предметов.

Следуя этим советам, вы сможете организовать вкусный и комфортный летний пикник для себя и своих друзей.

