70% жителей Сибири поддерживают отмену ЕГЭ

В Госдуму внесен законопроект об отмене ЕГЭ и возвращении традиционных экзаменов. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob Старт карьеры приняли участие представители экономически активного населения из Сибирского федерального округа.

По данным результата опроса SuperJob, 70% жителей СФО выступают за отмену ЕГЭ. Кроме того, 11% горожан высказались против отказа, а каждый пятый (19%) затруднился с ответом.

В целом по стране 72% россиян поддерживают отмену ЕГЭ в пользу традиционных экзаменов. Мужчины высказывались за инициативу депутатов чаще женщин (74 и 69% соответственно). Россияне, имеющие детей, – чаще бездетных (77 и 69%). Больше всего же сторонников возвращения к традиционной форме аттестации – среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей (80%).

Против отказа от ЕГЭ – лишь каждый восьмой респондент (13%). «ЕГЭ учит работать с материалом, графиками, рассуждать, анализировать, аргументы приводить»; «ЕГЭ борется с коррупцией», – комментируют они. Тех, кто считает неразумным отказываться от единого госэкзамена, больше среди россиян до 34 лет (это поколение уже сдавало ЕГЭ).

Среди представителей экономически активного населения разных регионов, чаще противятся отмене ЕГЭ жители Дальневосточного и Уральского округов (21 и 19% соответственно): «Я – за то, чтобы дети сдавали один раз экзамены, только при окончании школы, и по результатам экзаменов поступали в вузы». Абитуриенты вузов из этих регионов чаще уезжают учиться в другие округа.