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Доходы бюджета Иркутской области в 2024 год увеличились на 7,3 млрд рублей

Расходы увеличены на 3,8% – до 310,2 млрд рублей.

Изменения в бюджет Иркутской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов приняты на сессии Законодательного Собрания региона в трех чтениях. Доходы регионального бюджета на текущий год увеличены на 7,3 млрд рублей за счет ожидаемых дополнительных налоговых и неналоговых поступлений.

Расходы на 2024 год утверждены в сумме 310,2 млрд рублей с приростом к действующему закону о бюджете на 11,3 млрд рублей, или на 3,8%. 

– Дополнительные бюджетные средства направят на финансовое обеспечение приоритетных расходных обязательств Иркутской области, в том числе оплату труда работникам бюджетной сферы, предоставление мер социальной поддержки участникам СВО и членам их семей, социальные выплаты населению с учетом их индексации, обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, финансирование системы здравоохранения, а также подготовку к осенне-зимнему отопительному сезону и дорожную отрасль, – пояснила министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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