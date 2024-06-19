152,5 тыс. автокредитов выдано в мае 2024 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в мае 2024 года составило 152,5 тыс. ед., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 10,4% (в апреле 2024 года – 138,1 тыс. ед.).

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в мае 2024 года выросло на 90,7% (в мае 2023 года – 79,9 тыс. ед.).

Выросли в мае 2024 года и показатели объемов выданных автокредитов, которые составили 215,9 млрд руб. За месяц они увеличились на 11,8% (в апреле 2024 года – 193,2 млрд руб.).

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в мае 2024 года выдано в:

Москве (8,07 тыс. ед.),

Московской обл. (7,96 тыс. ед.),

Республике Татарстан (7,14 тыс. ед.),

Краснодарском крае (6,11 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (6,02 тыс. ед.).

При этом наиболее серьезная динамика роста выдачи автокредитов в регионах РФ в мае 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирована в:

Республике Дагестан (+35,3%),

Оренбургской обл. (+23,5%),

Волгоградской обл. (+19,5%),

Ростовской обл. (+19,3%),

Чувашской Республике (+18,3%).

В Москве и Санкт-Петербурге выдача автокредитов выросла на 7,0% и 9,7% соответственно.

«После некоторого сокращения в апреле, в мае число выданных автокредитов несколько выросло, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Стоит отметить, что высокие темпы выдачи обусловлены, прежде всего, ожиданиями роста ставок в будущем, а значит и дальнейшего удорожания автокредитов на новые автомобили. Также стоит выделить всевозможные акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов, а также субсидированные ставки от автопроизводителей. При этом автокредиты продолжают предоставляться, в основном, тем заемщикам, чей Персональный кредитный рейтинг (ПКР) находится на приемлемом уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 из 999 возможных баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн рублей) – 731 балл».