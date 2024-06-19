Первую выплату на погашение ипотеки выдали в Иркутской области участнику СВО

Министерство строительства Иркутской области начало предоставлять дополнительную социальную поддержку участникам специальной военной операции (СВО).

Первая выплата в размере 1 млн рублей уже произведена. Ее получил житель Шелехова. У бойца большая семья – жена и двое детей. Он рассказал, что выплата помогла ему почти полностью закрыть оставшуюся ипотеку. Теперь семье предстоит выплатить 200 тыс. рублей до закрытия кредита.

– Согласно областному законодательству, право на такую выплату имеет проживающий в Иркутской области участник специальной военной операции, получивший увечье, ранения, травмы, контузии или заболевания, повлекшие за собой установление инвалидности II или III группы, – уточнил министр строительства Иркутской области Александр Галкин.

Ипотечный кредит должен быть оформлен участником СВО или его супругой (супругом) до начала спецоперации.