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Первую выплату на погашение ипотеки выдали в Иркутской области участнику СВО

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23 мая 2024

Министерство строительства Иркутской области начало предоставлять дополнительную социальную поддержку участникам специальной военной операции (СВО).

Первая выплата в размере 1 млн рублей уже произведена. Ее получил житель Шелехова. У бойца большая семья – жена и двое детей. Он рассказал, что выплата помогла ему почти полностью закрыть оставшуюся ипотеку. Теперь семье предстоит выплатить 200 тыс. рублей до закрытия кредита.

– Согласно областному законодательству, право на такую выплату имеет проживающий в Иркутской области участник специальной военной операции, получивший увечье, ранения, травмы, контузии или заболевания, повлекшие за собой установление инвалидности II или III группы, – уточнил министр строительства Иркутской области Александр Галкин.

Ипотечный кредит должен быть оформлен участником СВО или его супругой (супругом) до начала спецоперации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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