«Вкусные пятницы» принесли фермерам Иркутской области 2,6 млн рублей

Россельхозбанк как опорный банк АПК помогает фермерам настраивать быстрый сбыт свежей сельхозпродукции. Благодаря проекту «Вкусные пятницы» за 2 года проекта фермеры Иркутской области получили выручки 2,6 млн рублей. В целом по стране этот показатель составил 315 млн рублей. Об итогах проекта эксперты банка рассказали на полях премии «Лучшие социальные проекты России».

Сложно представить современное АПК без фермеров. Однако если сельское хозяйство начинается с земли, то успешная деятельность фермеров – с удобного сбыта напрямую покупателю, ведь именно он определяет основной доход агрария.

Россельхозбанк как опорный банк АПК глубоко понимает потребности аграриев России и разработал серию социальных мероприятий для организации точек сбыта натуральной фермерской продукции в офисах и отделениях РСХБ по всех стране, на территории органов власти и клиентов и партнеров банка.

С момента старта проекта в 2022 году «Вкусные пятницы» уже прошли свыше 8,4 тыс. раз, которые посетили более полумиллиона человек. Свою продукцию представили 3,5 тыс. фермеров, а их общая выручка составила 315 млн рублей. В некоторых случаях только одно мероприятие приносило месячный доход. Проект «Вкусная пятница» набирает популярность и в Иркутской области. За два года в регионе прошло свыше 200 «Вкусных пятниц», в которых приняли участие более 115 фермеров, их суммарная выручка составила 2,6 млн рублей.

«Все наши участники «Вкусных пятниц» входят в число поставщиков фермерской продукции гигантского онлайн-рынка натуральной еды Своё Родное. Поэтому, познакомившись со вкусом натуральной еды и задав вопросы её изготовителю на «Вкусной пятнице», потребитель теперь может заказать любимое лакомство буквально в несколько кликов. Полагаю, «Вкусные пятницы» и Своё Родное эффективно стирают любые барьеры между горожанами и фермерами: временные, географические, психологические, виртуальные – да вообще все», – прокомментировал Денис Константинов, заместитель Председателя Правления Россельхозбанка.