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Домклик запустил сервис краткосрочной аренды жилья «Домклик24»

Домклик Сбера запустил сервис краткосрочной аренды жилья «Домклик24». Собственники квартир и управляющие жилой недвижимостью могут размещать на нём свои объекты и управлять бронированием. А гостям сервис помогает быстро и безопасно подбирать удобное жильё для посуточной аренды. Об этом заявил Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка, на конференции Domclick Digital Day в Санкт-Петербурге.

Сейчас на Домклик24 можно размещать квартиры и апартаменты в России. В будущем планируется добавить другие типы объектов и расширить географию. Сдавать в аренду жильё могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели (ИП), а снимать — пока только физлица. Комиссия — 5% от выручки владельца жилья.

Домклик проводит расчёты между арендодателем и гостем и тем самым гарантирует их безопасность. Бронируя объект, арендатор вносит 100-процентную предоплату прямо на платформе, платить что-либо хозяину квартиры не придётся. Если при заезде обнаружатся проблемы, арендатор получит гарантированную замену жилья либо сможет вернуть деньги. Круглосуточная поддержка доступна как хозяину, так и путешественнику.

«Развитие высокочастотных сервисов — важное направление работы команды Домклик. Осенью прошлого года мы запустили уникальный сервис ″Моя недвижимость″ для решения различных задач, связанных с жильём, — от переезда до сбора показаний счётчиков. А сегодня свою работу начинает Домклик24: в сервисе можно размещать объекты для сдачи в аренду и подбирать места, где остановиться. Главное преимущество Домклик24 — гарантия безопасности расчётов между арендатором и арендодателем», — Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.

Как работает Домклик24

  1. Хозяин размещает объект, указывает базовую цену за ночь и настраивает правила проживания, отмены и бронирования.
  2. Гость бронирует жильё и в этот момент оплачивает 100% стоимости аренды.
  3. Хозяин получает уведомление о бронировании и подтверждает или отменяет его. После подтверждения отменить бронирование можно только в экстренном случае через поддержку.
  4. Гость выезжает из жилья, и Домклик24 перечисляет хозяину деньги.

Найти и сдать жильё на Домклик 24.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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