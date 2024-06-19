Рубль стремительно укрепляется, официальный курс доллара упал почти на 4,5 рубля

В среду рубль продолжил стремительно укрепляться, Официальный курс доллара, установленный ЦБ на 20 июня, снизился сразу на 5,06% до 82,6282 руб.

В начале торгов курс рубля к юаню обновил двенадцатимесячный минимум и приблизился к самым низким с марта 2023 г. уровням. В моменте пара CNY/RUB опускалась к 10,84 руб., но потом поднялась до 11,23 руб.

– Резкое подорожание рубля, скорее всего, по-прежнему обусловлено последствиями недавних санкций США против Мосбиржи и НКЦ. Вероятно, это создает проблемы прежде всего для операций импортеров, что снижает спрос на иностранную валюту, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.

Аналитики предполагают, что сохраняются трудности конвертации юаней в доллары и евро. С этим связана текущая недооцененность в России китайской валюты к американской по сравнению с их соотношением на мировом рынке. Эта разница превышала 3%, но к текущему моменту сократилась до 2%.

Сильный рубль является негативным фактором для российского рынка акций, он продолжает падение.

– Очередная волна сильного укрепления рубля способна ухудшить финансовые показатели многих российских компаний, – подчеркивают аналитики.

Банк России опубликовал официальные курсы валют к рублю на 20 июня. Согласно данным регулятора, доллар и евро потеряли каждый более 4 рублей.

Официальный курс доллара на 20 июня: 82,6282 руб. — снижение на 5,06% ко вчерашнему значению 87,0354 руб.

Официальный курс евро: 89,0914 руб. — снижение на 4,51% ко вчерашнему значению 93,2994 руб.

Официальный курс юаня: 11,1652 руб. — снижение на 5,35% ко вчерашнему значению 11,7964 руб.