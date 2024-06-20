Главу муниципального предприятия в Ангарске заподозрили в мошенничестве на 5,9 млн рублей

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в период с февраля 2023 года по январь 2024 года исполняющий обязанности руководителя муниципального унитарного транспортного предприятия в Ангарске, заместитель директора совместно с иными лицами при закупках электродвигателей и частей к ним без проведения конкурсных процедур совершили хищение 5,9 млн рублей.

В результате Ангарскому городскому округу причинен ущерб в особо крупном размере. По уголовному делу проводятся обыски, допросы и иные следственные действия.