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Главу муниципального предприятия в Ангарске заподозрили в мошенничестве на 5,9 млн рублей

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в период с февраля 2023 года по январь 2024 года исполняющий обязанности руководителя муниципального унитарного транспортного предприятия в Ангарске, заместитель директора совместно с иными лицами при закупках электродвигателей и частей к ним без проведения конкурсных процедур совершили хищение 5,9 млн рублей.

В результате Ангарскому городскому округу причинен ущерб в особо крупном размере. По уголовному делу проводятся обыски, допросы и иные следственные действия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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