Новости

Новую скейт-площадку построили в Иркутской области

В Приангарье по программе «Комплексное развитие сельских территорий» построили новую скейт-площадку для детей. Она появилась в поселке Турма Братского района, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Общая стоимость проекта составила 2,2 млн рублей. Средства выделили из областного и местного бюджетов. Вокруг трека установили лавочки и урны, а для безопасности детей укрыли искусственным газоном основание спортивного сооружения.

Всего в текущем году 60 муниципальными образованиями из 25 районов Иркутской области планируется реализовать 151 проект по благоустройству сельских территорий на общую сумму около 200 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Санкции против Мосбиржи. Что будет с долларом, рублём и евро?
Панику остановили
Обстановка на валютном рынке близка к панической
«Ситуация как в 2022». Аналитики – о причинах укрепления рубля
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес