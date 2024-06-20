Новую скейт-площадку построили в Иркутской области

В Приангарье по программе «Комплексное развитие сельских территорий» построили новую скейт-площадку для детей. Она появилась в поселке Турма Братского района, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Общая стоимость проекта составила 2,2 млн рублей. Средства выделили из областного и местного бюджетов. Вокруг трека установили лавочки и урны, а для безопасности детей укрыли искусственным газоном основание спортивного сооружения.

Всего в текущем году 60 муниципальными образованиями из 25 районов Иркутской области планируется реализовать 151 проект по благоустройству сельских территорий на общую сумму около 200 млн рублей.