Деньги на погашение ипотеки стали выплачивать участникам СВО в Иркутской области

Минстрой Приангарья впервые предоставил выплату на погашение ипотеки участнику СВО, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Первая выплата в размере 1 млн рублей уже произведена. Ее получил житель Шелехова по имени Дмитрий. У бойца большая семья – жена и двое детей. Он рассказал, что деньги помогли ему почти полностью закрыть имеющуюся ипотеку. Теперь семье предстоит выплатить лишь 200 тыс. рублей для закрытия кредита.

«Согласно областному законодательству, право на такую выплату имеет проживающий в Иркутской области участник специальной военной операции, получивший увечье, ранения, травмы, контузии или заболевания, повлекшие за собой установление инвалидности II или III группы», – уточнил министр строительства Иркутской области Александр Галкин.

Кроме того, согласно условиям, для получения денег ипотечный кредит должен быть оформлен участником СВО или его супругой (супругом) до начала спецоперации.