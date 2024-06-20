Новый стадион построят в Усть-Ордынском за 14 млн рублей

Модульный стадион начали строить на территории Усть-Ордынской гимназии-интерната. Работы ведутся в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования», рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Общая сумма, которая будет направлена на возведение объекта, составит более 14 млн рублей. Земляные работы на спортивной площадке стартовали 14 июня. Планируется, что через 10 дней начнутся строительно-монтажные мероприятия.

Приобретены сборно-разборные трибуны на 100 мест с навесом, будут установлены модульные спортивные площадки с бесшовным резиновым покрытием на площади 2208 кв. метров. Появится пространство для сдачи норм ГТО. Также будут смонтированы волейбольная и баскетбольная площадки. Часть территории отведена под футбольное поле.