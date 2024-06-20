Большинство россиян выступают за увеличение МРОТ

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob провели исследование и выяснили, сколько жителей страны поддерживают идею об увеличении минимального размера оплаты труда. Результаты есть у SIA.RU.

Инициативу об увеличении минимального размера оплаты труда до 48% от медианной зарплаты по стране поддержали 42% опрошенных, еще 42% заявили, что МРОТ следует увеличить больше. И только 5% считают, что его следует оставить на текущем уровне и заботиться о благосостоянии граждан иначе, например, остановить рост цен и услуг ЖКХ.

«48% от медианной зарплаты – это 22 тысячи рублей, немногим больше сегодняшнего МРОТ (19242 руб.), поэтому поддерживающих инициативу всего 42%. Для сравнения, в прошлом месяце, когда парламентарии выступали за увеличение МРОТ до 30 тысяч рублей, одобрение инициативе выражали значительно чаще (65% россиян)», – отмечают аналитики.

Женщины чаще поддерживают инициативу в нынешнем виде, мужчины же чаще говорят о необходимости повышения в большем размере. Россияне 45 лет и старше чаще одобряют повышение МРОТ до 48% от медианы зарплат. Опрошенные до 34 лет чаще считают такой размер прибавки недостаточным.

Больше всего же тех, кто выступает за значительное увеличение МРОТ, – среди россиян, чей ежемесячный доход составляет от 100 тысяч рублей.

В целом по стране среди несогласных с размером прибавки к МРОТ 35% предлагают увеличить минимальный размер оплаты труда до 30-40 тысяч рублей в месяц, а еще 30% – до 50-60 тысяч рублей.