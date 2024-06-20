Валютные горки продолжаются: доллар 82, евро 89. Ждём вмешательства ЦБ?

Валютный рынок демонстрирует признаки дисбаланса. Рубль стремительно укрепляется, доллар и евро за день потеряли больше 4-х рублей.

– Продолжается семимильное укрепление рубля – официальные курсы ключевых валютных пар изменились за день на 4-5%. В такой ситуации вероятным видится вмешательство регулятора, – считают аналитики БКС Мир инвестиций.

Официальный курс доллара на 20 июня: 82,6282 руб. – снижение на 5,06% ко вчерашнему значению 87,0354 руб. Официальный курс евро: 89,0914 руб. – снижение на 4,51% ко вчерашнему значению 93,2994 руб. Официальный курс юаня: 11,1652 руб. – снижение на 5,35% ко вчерашнему значению 11,7964 руб.

Аналитики обращают внимание, что так называемые «мягкие валюты» дружественных стран – турецкая лира, киргизский сом и узбекский сумм – к рублю выросли.

– О чем говорит подобная динамика? Вероятно, импортеры и иные покупатели валюты адаптируются к новым условиям рынка, – поясняют эксперты БКС.

Сильный рубль может серьезно ухудшить финансовые показатели российских экспортных компаний. На этом фоне рынок акций падает, индекс Мосбиржи опустился до 3027 п. (-2,78%).

Напомним, резкие перемены на валютным рынке начали происходить после введения санкций против Мосбиржи и НКЦ, когда были прекращены биржевые торги долларом и евро. Аналитики называли санкции против ключевых институтов самыми серьезными за последние 1,5 года после ввода нефтяного эмбарго и потолка цен на нефть. Эксперты говорили, что российская финансовая система давно готовилась к введению санкций, большинство брокеров перешли на торговлю валютой на межбанке, поэтому с точки зрения формирования официальных курсов, ничего особо не изменится. Однако пока ситуация на валютном рынке говорит об обратном.