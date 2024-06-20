Какие специалисты в Иркутской области работают больше всех?

Аналитики Службы исследований hh.ru выяснили, у каких специалистов из Иркутской области самая продолжительная рабочая неделя.

Данные опроса Службы исследований hh.ru показали, что половина сотрудников из Иркутской области работают стандартные 40 часов в неделю (52%), еще у 17% рабочая неделя суммарно составляет менее сорока часов. Тех, кто работает значимо больше – 31% (из них 23% работают 60 часов в неделю и более, 8% – 80 часов и более).

Среди тех, чья рабочая неделя насчитывает шестьдесят часов и более, чаще всего встречаются представители среднего и высшего менеджмента (45%), строители (38%), юристы (38%), а также сотрудники из сферы производства (33%).

Меньше всего таких среди работников сферы образования (5%) и административного персонала (18%).

Чаще всего увеличение продолжительности рабочего времени продиктовано желанием заработать больше денег (32% респондентов назвали эту цель). Далее в списке причин – желание помочь команде (26%), любовь к своей работе (22%), синдром отличника (17%), цель продвинуться по карьерной лестнице и выделиться перед начальством (14%), отвлечься от личных проблем (13%) а также просто «убить время» (6%), еще 6% не преследуют никакой цели, а 20% заявили, что они не работают больше положенного времени. Среди последних больше всего работников от 55 лет и старше.

Больше половины местных работников (74%), которым присущ трудоголизм, считают, что от него нужно избавляться, еще 26% вполне готовы с ним мириться.

Среди наиболее действенных способов борьбы с болезненной зависимостью от работы опрошенные считают налаживание режима труда и отдыха (71%), смену работы (39%), отпуск (32%), занятия спортом (26%), помощь специалиста (23%), а также прогулки или посещение ночного клуба с друзьями (12%). Среди вариантов «другое» были предложения завести хобби и заниматься развитием других сфер жизни (семья, дети, отношения, друзья).