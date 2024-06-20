Технологии оплаты по QR-коду помогают фермерам оцифровать продажи

Маркетплейс фермерских товаров Своё Родное и Россельхозбанк предоставили фермерам возможность оцифровать офлайн-продажи с помощью нового сервиса оплаты по QR-коду через СБП. Новый функционал обеспечивает покупателям простой и комфортный способ оплаты, а фермерам – возможность взаимодействовать с потребителями в дальнейшем.

Хотя фермеры все активнее используют цифровые каналы взаимодействия с покупателями, значимая доля контактов осуществляется в офлайн-пространстве: здесь передаются заказы, принимаются платежи за товар, договариваются о следующей покупке.

При этом современный городской покупатель активно использует маркетплейсы для приобретения продуктов питания. Так по оценкам экспертов Россельхозбанка (РСХБ), до конца 2024 года емкость российского рынка онлайн-продаж и доставки продуктов питания превысит 1 трлн рублей, а доля онлайн-продаж продовольственных товаров в общем объеме оборота розничной торговли превысит 5%.

Для того, чтобы фермеры могли предоставить покупателям цифровой сервис, соответствующий их ожиданиям, платформа Своё Родное Россельхозбанка представила новый сервис оплаты по QR-коду.

«По оценкам Центрального Банка, в 2023 году россияне оплатили 1,6 млрд покупок по QR-коду с использованием СБП, таким образом, количество платежей за год увеличилось в 4,5 раза. Это свидетельствует, что сервис востребован и продавцами, и покупателями. Чаще всего по QR-коду оплачивают покупки в ритейле. Так что предоставление возможности фермерам маркетплейса Своё Родное принимать оплату с помощью QR-кода – логичный шаг экосистемы Своё и Россельхозбанка. Он будет способствовать повышению как лояльности клиентов маркетплейса, так и удобства самих фермеров. Особенно это касается тех, кто участвует в мероприятиях – ярмарках, выставках и фермерских фестивалях, где скорость и удобство приема оплат у большого количества покупателей очень важны», – прокомментировала Елена Батурова, заместитель Председателя Правления Россельхозбанка.

Для использования сервиса фермеру необходимо получить ссылку на оплату СБП в цифровом канале обслуживания юридических лиц Свой Бизнес [1] Россельхозбанка и на ее основе сгенерировать уникальный QR-код, связанный с учетной записью. QR-код нужно распечатать и разместить на видном месте в офлайн-точке продаж. Покупателю для оплаты достаточно будет отсканировать QR-код мобильным устройством, ввести свое имя, номер телефона и сумму, после чего подтвердить платеж. Воспользоваться сервисом может любой покупатель независимо от того, клиентом какого банка он является. Данная механика позволяет оцифровать офлайн-продажи и повысить возвращаемость: продавцы в дальнейшем могут коммуницировать со своими покупателями и формировать персональные предложения для их возвращения в каталог на маркетплейсе Своё Родное. При этом деньги на счёт фермера поступают моментально. Подключить прием платежей по QR-коду могут все фермеры, зарегистрированные на платформе Своё Родное и ведущие расчетно-кассовое обслуживание через Свой Бизнес Россельхозбанка.

Своё Родное – крупнейший маркетплейс фермерских товаров, где пересекаются интересы потребителей и фермеров. Более 15 тыс. фермеров из всех регионов страны представляют на этой онлайн-площадке более 120 тыс. товаров. Аудитория Своего Родного – более миллиона пользователей.

[1] Цифровой банк Свой Бизнес от Россельхозбанка позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям управлять своими счетами и совершать операции с помощью мобильных устройств или компьютера в удобное время без посещения отделения банка.