Названы 10 наиболее перспективных и развивающихся российских брендов

Компания Nikoliers провела анализ 35 российских брендов, демонстрирующих наибольший рост и развитие. Для создания рейтинга использовалась система оценки по четырем основным параметрам: изменение денежного оборота за 2023 год по сравнению с 2022 годом, средний доход на один магазин, общее количество торговых точек и наличие магазинов в ведущих торговых центрах Москвы. В результате в десятку лидеров вошли следующие бренды: LIME, Love Republic, Henderson, ZARINA, 12Storeez, Charuel, Sela, Befree, «Эконика» и «Снежная Королева».

LIME, ZARINA, Love Republic, Befree, «Эконика» и Sela оказались в топе за счет активного роста, который был обусловлен значительным расширением форматов магазинов, открытием новых точек и запуском новых линеек. Henderson имеет умеренную стратегию развития, тем не менее почти во всех топовых столичных локациях присутствуют магазины данного бренда. «Снежная Королева», 12Storeez, Sela и Charuel удалось существенно нарастить денежный оборот, они имеют высокие показатели по динамике выручки год к году или выручке на один магазин за 2023 г. Так, за счет выхода в премиальный сегмент 12Storeez смогла увеличить выручку в полтора раза.

Топ-10 российских брендов

1 LIME 2 Love Republic 3 Henderson 4 ZARINA 5 12Storeez 6 Charuel 7 Sela 8 Befree 9 «Эконика» 10 «Снежная Королева»

Динамика денежного оборота оценивалась по основному юридическому лицу. Наибольший прирост к прошлому году по выручкам продемонстрировали бренды «Слепая курица», Mavelty, Cocos Moscow, Charuel и LIME. Выручка некоторых брендов выросла в 2-4 раза из-за эффекта низкой базы 2022 г., так как бренды начали стремительно развиваться два года назад.

Рейтинг брендов по проценту прироста выручки 2023 г. к 2022 г.

1 «Слепая курица» 2 Mavelty 3 Cocos Moscow 4 Charuel 5 LIME 6 Belle you 7 Gate 31 8 2Mood 9 All we need 10 Mezzatorre

Рейтинг брендов по выручке на один магазин в 2023 г., руб.

1 NOUN 2 Love Republic 3 Sela 4 Befree 5 «Снежная Королева» 6 ZARINA 7 12Storeez 8 LIME 9 Lichi 10 2Mood

По общему количеству магазинов в сети абсолютным лидером является Kari, который насчитывает порядка 1200 точек продаж. Почти одинаковое количество магазинов у Gloria Jeans и O’Stin - около 700, они заняли второе и третье место. Стоит отметить, что динамика открытий магазинов у ритейлеров разная и, как правило, с увеличением бизнеса происходит замедление темпов запуска новых точек.

Лидеры не останавливаются в развитии и продолжают расширять представленность торговых точек. Крупные российские ритейлеры анонсируют большие планы по экспансии. Gloria Jeans заявила о намерении открыть от 50 до 100 новых точек продаж за текущий год, в прошлом году компания открыла 130 магазинов. O’Stin до конца года запустит до 20 магазинов в новом концепте 4.0, а осенью откроет двери другой новый бренд ритейлера – Face Code, ожидается открытие порядка 10 точек. Еще один российский оператор, которому принадлежит бренд Zolla, тоже заявил о выводе на рынок бренда Nice&Easy. Первые магазины откроются не раньше весны следующего года.

Рейтинг брендов по общему количеству торговых точек

1 Kari 2 Gloria Jeans 3 O'Stin 4 «ТВОЕ» 5 Familia 6 Zolla 7 ZARINA 8 Befree 9 Ralf Ringer 10 Sela

Также ритейлеры стараются расширять свои бизнес-направления и выходить в новые ниши. Например, у Love Republic в ассортименте бренда появится больше базовых изделий. Помимо этого, ассортимент пополнится лимитированной коллекцией STUDIO, также появятся линии SWIMWEAR, SPORT, PREMIUM, EVENING и SHOES. Отдельно ритейлер выделяет запуск beauty-направления во второй половине 2024 года. Munz Group тоже заявил о регистрации нового бренда, под которым планирует начать выпускать уходовую косметику – Salamander. Befree запустил коллекцию спортивной одежды для мужчин, а у Belle You теперь можно приобрести верхнюю одежду. 12Storeez заявил о выходе в новое для себя направление «Товары для дома».

– После ухода международных брендов покупателям пришлось переключить свое внимание на российские компании и искать те бренды, которые отвечали бы их вкусам и запросам, – заявила Анна Никандрова, партнер Nikoliers. – Поскольку большинство покупателей привыкло пользоваться международными брендами, у них не было возможности изучить российский рынок и понять, что за последние годы отечественный ритейл существенно развился и теперь на рынке представлено большее количество брендов с высоким уровнем сервиса, отвечающих их запросам. Сейчас мы видим успешную экспансию российских брендов и все больший интерес к ним со стороны покупателей. Лидеры российского ритейла формировали лояльность и доверие посетителей долгие годы, и сейчас у них есть шансы заместить ушедшие бренды, но это вопрос не нескольких лет.