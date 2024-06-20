Бизнес нашел способ перевода средств в Китай

Транзакции почти остановились в марте–апреле. Ситуация изменилась после поездки президента Владимира Путина в Пекин. Об этом пишут «Известия».

С середины мая ситуация с платежами в Китай улучшилась, рассказал генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. По его словам, в апреле транзакции почти не проходили. Однако в прошлом месяце наметился серьезный сдвиг во взаимодействии Китая и России – объем импорта стал расти. Положительные изменения произошли после поездки президента России в Китай, отметил Алексей Порошин.

С РФ начали напрямую работать региональные банки КНР, сообщили «Известиям» представители бизнес-сообщества. Раньше все транзакции шли через крупных игроков, однако после ужесточения контроля со стороны США целый ряд китайских финорганизаций отказался принимать юани из РФ, пояснил редакции источник из предпринимательской сферы.

Теперь российские компании наладили договоренности о приеме платежей примерно с шестью небольшими кредитными организациями Китая, подчеркнул собеседник. Он уточнил, что операции проходят в юанях.

Напомним, что на валютном рынке продолжаются «американские горки»: официальные курсы ключевых валютных пар рубля изменились за день на 4-5%. Официальный курс доллара на 20 июня: 82,6282 руб. – снижение на 5,06% ко вчерашнему значению 87,0354 руб. Официальный курс евро: 89,0914 руб. – снижение на 4,51% ко вчерашнему значению 93,2994 руб. Официальный курс юаня: 11,1652 руб. – снижение на 5,35% ко вчерашнему значению 11,7964 руб.

Аналитики обращают внимание, что так называемые «мягкие валюты» дружественных стран – турецкая лира, киргизский сом и узбекский сумм – к рублю выросли.