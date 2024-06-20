Бывшие родственники семей, владевших снесенным жильем, получат муниципальные квартиры

Мера направлена на поддержку малоимущих граждан. Об этом пишут «Известия».

Бывшим членам семьи собственников приватизированного жилого помещения, изъятого в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, хотят предоставить право на получение жилья из муниципального жилищного фонда.

Речь идет о малоимущих гражданах, имевших право на пользование приватизированным помещением. С такой инициативой выступил Минстрой. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Инициатива разработана в соответствии с поручением зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина.

Размер возмещения за изымаемое приватизированное жилье или площадь другого помещения для собственника при этом будет уменьшен пропорционально доле, полагающейся бывшему члену семьи, получившему муниципальное жилье.

По мнению авторов инициативы, положения законопроекта позволят в полной мере обеспечить гарантии защиты жилищных прав граждан, отказавшихся от участия в приватизации, при условии, что у них нет реальной возможности удовлетворить потребность в жилище, а доля в изъятом помещении была единственной.

Напомним, что в этом году оформить кредит планируют менее четверти россиян. При этом за ипотекой намерены обратиться 6% из них. Больше всего желающих оформить жилищные кредиты проживает в Приволжском федеральном округе (10%).

Наибольшим спросом у респондентов пользуются квартиры в новостройке: такие объекты в этом году намерены купить более 44% опрошенных. Чуть более трети (36%) планируют приобрести вторичное жилье, четверть потратят полученные в банке средства на строительство или покупку загородного дома. Примерно каждый десятый собирается переехать в другой регион и купить жилье там, а 6% пока думают над тем, какой вид недвижимости выбрать.