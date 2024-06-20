Более 50 предпринимателей Иркутской области прошли «Школу по выходу на маркетплейсы»

Четырехдневная программа центра «Мой бизнес» включала разбор работы на Wildberries, «Озоне» и «Яндекс Маркете» в онлайн- и офлайн-формате. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Ученикам рассказали об основных тенденциях развития маркетплейсов, о бухгалтерских аспектах, о создании фото- и видеоконтента, сертификации товаров и об их «упаковке», об особенностях работы на разных маркетплейсах. Кроме этого, участники разобрали с экспертами детальный план по выходу на маркетплейсы.

Напомним, что в Центре «Мой Бизнес» по программе софинансирования действует услуга по выводу и сопровождению товаров на маркетплейсы. Ее можно получить онлайн с помощью Цифровой платформы МСП.РФ.